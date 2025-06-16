صاروخ إيراني قرب السفارة الأميركية في تل أبيب.. وكاتس: سكان طهران سيدفعون الثمن
أعلن السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الاثنين، سقوط صاروخ إيراني في محيط السفارة الأميركية في تل أبيب، دون أن يُسفر الحادث عن إصابات في صفوف الطاقم الدبلوماسي.
وقال هاكابي في بيان مقتضب: "أولويتنا القصوى هي سلامة طاقمنا، وقررنا إبقاء السفارة وملحقاتها مغلقة اليوم كإجراء احترازي"، مشيرًا إلى أن السفارة تتابع التطورات الأمنية بالتنسيق الكامل مع السلطات الإسرائيلية.
وتوعد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين بأن "سكان طهران سيدفعون الثمن".
وقال كاتس في منشور على منصات التواصل الاجتماعي "لقد تحول الديكتاتور المتباهي في طهران الى مجرم جبان، يطلق الصواريخ بشكل متعمد على الجبهة الداخلية المدنية في إسرائيل في محاولة لثني (الجيش) عن مواصلة هجومه الذي يدمّر قدراته".
وأضاف "سيدفع سكان طهران الثمن، قريبا".