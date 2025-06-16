صاروخ إيراني قرب السفارة الأميركية في تل أبيب.. وكاتس: سكان طهران سيدفعون الثمن

أعلن السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الاثنين، سقوط صاروخ إيراني في محيط السفارة الأميركية في تل أبيب، دون أن يُسفر الحادث عن إصابات في صفوف الطاقم الدبلوماسي.

وقال هاكابي في بيان مقتضب: "أولويتنا القصوى هي سلامة طاقمنا، وقررنا إبقاء السفارة وملحقاتها مغلقة اليوم كإجراء احترازي"، مشيرًا إلى أن السفارة تتابع التطورات الأمنية بالتنسيق الكامل مع السلطات الإسرائيلية.