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عربي و دولي

قبل لحظات من تنفيذه.. اسرائيل تحبط هجوماً ايرانياً!

2025-06-16 | 04:08
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قبل لحظات من تنفيذه.. اسرائيل تحبط هجوماً ايرانياً!
قبل لحظات من تنفيذه.. اسرائيل تحبط هجوماً ايرانياً!

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ "سلاح الجو نجح في إحباط محاولة إيرانية لإطلاق صواريخ أرض - أرض باتجاه إسرائيل، عبر استهداف مباشر لقاذفة صواريخ جنوب العاصمة الإيرانية طهران، وذلك "قبل لحظات" من تنفيذ الهجوم.

وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية أنّ "طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو حلّقت داخل الأجواء الإيرانية لمدة تجاوزت 21 ساعة متواصلة، مما أتاح لها تحديد موقع القاذفة ومتابعة تحركاتها بدقة، قبل تنفيذ الضربة".

وقال الجيش إنّ "العملية تأتي في إطار ما وصفه بـ"مستويين متوازيين من العمل"، يشمل الأول استهداف مكونات المشروع النووي الإيراني والبنية التحتية العسكرية، بينما يركّز الثاني على ملاحقة منصات إطلاق الصواريخ والقاذفات المتحركة".

وأضافت القيادة العسكرية الإسرائيلية أنّ "هذه العمليات الوقائية أسهمت في إحباط وابل صاروخي وشيك، كان يستهدف مدناً إسرائيلية"، مشيرة إلى أنّ "الجبهة الداخلية كانت قد بدأت بتفعيل صافرات الإنذار والإجراءات الدفاعية".
 
 
 
قبل لحظات من تنفيذه.. اسرائيل تحبط هجوماً ايرانياً!

عربي و دولي

اسرائيل

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