فشلت إسرائيل باغتياله.. قيادي على قيد الحياة! (صورة)

ووفقا لما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، فإن الفريق الطبي المشرف على حالة شمخاني أفاد بأن حالته الصحية باتت "مستقرة نسبيا"، وذلك بعد السيطرة على جزء كبير من الإصابات التي لحقت به نتيجة الهجوم.

وأوضح رئيس الفريق الطبي: "بفضل الجهود المستمرة التي يبذلها الطاقم، تمكّنا من احتواء قدر كبير من الأضرار التي أصيب بها، ويمكن القول إن حالته استقرت إلى حد ما منذ يوم أمس".

وأضاف: "لكن نظرا لخطورة المضاعفات الناتجة عن الانفجار، لا سيما تلك التي أصابت الأعضاء الداخلية، فإنه من غير الممكن حتى الآن إصدار تقييم نهائي ودقيق بشأن حالته، رغم تسجيل تحسن ملحوظ في الأيام القليلة الماضية".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت في وقت سابق عن وفاة مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني، متأثرا بجراحه بعد يوم واحد من الهجوم الإسرائيلي.

وأفادت مصادر بأن شمخاني فارق الحياة في أحد مستشفيات طهران حيث كان يتلقى العلاج عقب استهدافه في الغارة الجوية الإسرائيلية، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات الإيرانية أو الجانب الإسرائيلي بشأن هذه الأنباء.