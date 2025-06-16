نتنياهو: نتجه لتحقيق هدفينا الرئيسيين وهما القضاء على التهديد النووي والقضاء على التهديد الصاروخي الإيراني

أ ف ب: إسرائيل تهدد بتدمير هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية

أ ف ب: إسرائيل تهدد بتدمير هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية

أ ف ب: إسرائيل تهدد بتدمير هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية

رويترز نقلا عن مصادر: إيران ستبدي مقابل وقف الهجمات الإسرائيلية مرونة في المفاوضات النووية