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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجولان للاشتباه بتسلل مسيرة
2025-06-16 | 15:02
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجولان للاشتباه بتسلل مسيرة
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