بأولى ساعات الحرب… خامنئي انتقل إلى هذا المكان!

وذكرت المصادر أن كافة أفراد عائلة خامنئي، بما فيهم نجله مجتبی، موجودون في المخبأ، وهو إجراء احترازي يأتي في ظل الهجمات الجوية التي طالت مواقع حساسة في قلب طهران.

يأتي ذلك بعد إعلان محسن رضائي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أن المواجهة العسكرية مع إسرائيل ستستمر، مؤكدًا أن طهران اتخذت "إجراءات دفاعية" لمواجهة الهجمات الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفض خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة لا تناقش استهداف القيادة الإيرانية طالما لم يتم استهداف الأميركيين من قبل إيران.