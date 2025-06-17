الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد صواريخ أُطلقت من إيران

العودة الى الأعلى كاتس: نحذر خامنئي من الاستمرار في إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل