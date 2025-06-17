عاجل
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: يمكن الخروج من الملاجئ
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: يمكن الخروج من الملاجئ
الإسعاف الإسرائيلي: 4 مصابين في الهجوم الصاروخي الأخير أثناء توجههم إلى المناطق المحمية
الإسعاف الإسرائيلي: 4 مصابين في الهجوم الصاروخي الأخير أثناء توجههم إلى المناطق المحمية
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية
إذاعة الجيش الإسرائيلي: تم رصد أقل من 10 صواريخ في الدفعة الحالية
إذاعة الجيش الإسرائيلي: تم رصد أقل من 10 صواريخ في الدفعة الحالية
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
04:27
من رونالدو إلى ترامب.. هدية "برسالة خاصة" (فيديو)
03:37
إندلاع حرائق في تل أبيب بعد الهجوم الإيراني الأخير (فيديو)
02:20
صاروخ إيراني يصيب مبنى في تل أبيب (فيديو )
11:17
أثناء بث مباشر.. شاهد بالفيديو لحظة استهداف التلفزيون الايراني
2025-06-16
في الرملة البيضاء.. إنقاذ شخصين من الغرق! (فيديو)
عربي و دولي
هجوم سيبراني يعطل الخدمات الإلكترونية لبنك "سبه" الإيراني
2025-06-17 | 04:48
A-
A+
هجوم سيبراني يعطل الخدمات الإلكترونية لبنك "سبه" الإيراني
مقالات ذات صلة
شركة البنية التحتية للاتصالات الإيرانية: أحبطنا هجوماً إلكترونياً كبيراً أمس
لا مساعدات ولا استثمارات أجنبية في لبنان قبل هذا الأمر (الأنباء الإلكترونية)
هذا ما وقَّع عليه حزب الله! (الأنباء الإلكترونية)
هجوم سيبراني يعطل الخدمات الإلكترونية لبنك "سبه" الإيراني
عربي و دولي
سيبراني
الخدمات
الإلكترونية
"سبه"
الإيراني
العودة الى الأعلى
ترامب يقول إنه ليس في "مزاج مناسب" للتفاوض مع إيران حاليًا
أ ف ب عن مسؤول أذربيجاني: أكثر من 600 أجنبي فروا من إيران إلى أذربيجان
اقرأ ايضا في عربي و دولي
10:32
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: يمكن الخروج من الملاجئ
10:32
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: يمكن الخروج من الملاجئ
10:27
الإسعاف الإسرائيلي: 4 مصابين في الهجوم الصاروخي الأخير أثناء توجههم إلى المناطق المحمية
10:27
الإسعاف الإسرائيلي: 4 مصابين في الهجوم الصاروخي الأخير أثناء توجههم إلى المناطق المحمية
10:23
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية
10:23
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية
يحدث الآن
عربي و دولي
10:32
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: يمكن الخروج من الملاجئ
عربي و دولي
10:27
الإسعاف الإسرائيلي: 4 مصابين في الهجوم الصاروخي الأخير أثناء توجههم إلى المناطق المحمية
عربي و دولي
10:23
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
08:33
وسائل إعلام إسرائيلية: المنظومة الأمنية ترصد عمليات إطلاق من إيران نحو إسرائيل
2025-06-15
"مُهرّب كوكايين في مطار بيروت".. بقبضة قوى الأمن!
03:32
ترامب: آمل أن يتم القضاء على برنامج إيران النووي من دون تدخل أميركي
2025-04-13
في الذكرى الـ50 للحرب اللبنانية .. بلاسخارت تعلق
2025-05-18
اليسا تعايد نانسي عجرم بكلمات من القلب
2025-06-10
الاتحاد الأوروبي يضيف لبنان الى قائمة الدول "عالية المخاطر" التي تحتاج مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال
بالفيديو
بالفيديو
06:47
ايران طلبت وساطة من السعودية.. فماذا كان الجواب؟ (فيديو)
17:21
مسؤول أميركي لـ الجديد: هكذا سترد إسرائيل إذا أطلق حزب الله صواريخ!
17:01
بث مباشر: تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل
13:08
مقدمة النشرة المسائية 16-06-2025
2025-06-16
وزير الاعلام بول مرقص يتلو مقررات الجلسة الوزارية
2025-06-16
مراسل الجديد يُطلعنا على الحركة في المطار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
13:21
"خامنئي" يُنهي الصراع!
محليات
13:21
"خامنئي" يُنهي الصراع!
عربي و دولي
19:05
منشور "خطير جداً" لترامب!
عربي و دولي
19:05
منشور "خطير جداً" لترامب!
عربي و دولي
15:21
بأولى ساعات الحرب… خامنئي انتقل إلى هذا المكان!
عربي و دولي
15:21
بأولى ساعات الحرب… خامنئي انتقل إلى هذا المكان!
عربي و دولي
15:10
علناً.. نتنياهو يحسم الجدل بشأن إغتيال خامنئي!
عربي و دولي
15:10
علناً.. نتنياهو يحسم الجدل بشأن إغتيال خامنئي!
عربي و دولي
11:17
أثناء بث مباشر.. شاهد بالفيديو لحظة استهداف التلفزيون الايراني
عربي و دولي
11:17
أثناء بث مباشر.. شاهد بالفيديو لحظة استهداف التلفزيون الايراني
عربي و دولي
18:03
بالفيديو وبالخطأ.. إسرائيل تضرب تل أبيب!
عربي و دولي
18:03
بالفيديو وبالخطأ.. إسرائيل تضرب تل أبيب!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025