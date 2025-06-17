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الحرس الثوري الإيراني: صواريخ فتاح رسالة بقوتنا لحليف إسرائيل المحرض على الحرب
الحرس الثوري الإيراني: صواريخ فتاح رسالة بقوتنا لحليف إسرائيل المحرض على الحرب
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الجيش الإسرائيلي: استكملنا سلسلة هجمات على مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ في قلب إيران
2025-06-17 | 14:07
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الجيش الإسرائيلي: استكملنا سلسلة هجمات على مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ في قلب إيران
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