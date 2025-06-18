"إعصار يجتاح طهران وهكذا تسقط الديكتاتوريات".. تصريح لوزير الحرب الاسرائيلي!

قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "إعصار يجتاح العاصمة الإيرانية طهران"، معتبرا أن "من خلال هذا المسار يتم سقوط الديكتاتوريات".



وتابع كاتس في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": أن "إعصار يجتاح طهران. يتم قصف رموز القوة وتنهار، وقريبا أهداف أخرى، مع فرار أعداد غفيرة من السكان. هكذا يتم سقوط الديكتاتوريات".



وأضاف: "يجب أن يتذكر المصير الذي حل بديكتاتور جارة إيران (العراق) الذي تعامل بهذا الأسلوب ضد إسرائيل".