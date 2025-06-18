عاجل
القناة 12 عن الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن الآن غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني بمحيط طهران
القناة 12 عن الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن الآن غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني بمحيط طهران
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
04:37
لحظة إسقاط مسيرة اسرائيلية وسط ايران (فيديو)
02:01
"إخترق الدفاعات الإسرائيلية المُعقدة".. تعرفوا إلى صاروخ "فتاح"!
18:27
صاروخ إعتراضي إسرائيلي يسقط بالخطأ على تل أبيب (فيديو)
17:58
مواجهة بين الصواريخ الإيرانية والدفاعات الجوية الإسرائيلية (فيديو)
17:02
قنبلة نووية.. والمخترع طفل لبناني؟ (فيديو)
عربي و دولي
الكرملين: الرئيس الروسي ورئيس دولة الإمارات يحثّان على الإنهاء الفوري للصراع وتكثيف الجهود الدبلوماسية
2025-06-18 | 07:19
A-
A+
الكرملين: الرئيس الروسي ورئيس دولة الإمارات يحثّان على الإنهاء الفوري للصراع وتكثيف الجهود الدبلوماسية
مقالات ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي: الدبلوماسية هي الحل للصراع الروسي الأوكراني
الكرملين: بوتين يبذل قصارى جهده لحل الصراع في أوكرانيا
الرئيس عون إتصل برئيس دولة الإمارات: شكراً
الكرملين: الرئيس الروسي ورئيس دولة الإمارات يحثّان على الإنهاء الفوري للصراع وتكثيف الجهود الدبلوماسية
عربي و دولي
الرئيس
الروسي
ورئيس
الإمارات
يحثّان
الإنهاء
الفوري
للصراع
وتكثيف
الجهود
الدبلوماسية
العودة الى الأعلى
خامنئي يتوعد إسرائيل: لن نرضخ!
تحذير من روسيا إلى الولايات المتحدة.. ما علاقة إسرائيل؟
اقرأ ايضا في عربي و دولي
08:45
القناة 12 عن الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن الآن غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني بمحيط طهران
08:45
القناة 12 عن الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن الآن غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني بمحيط طهران
08:30
أ ف ب: انفجارات قوية جديدة في شرق طهران
08:30
أ ف ب: انفجارات قوية جديدة في شرق طهران
08:28
المرشد الإيراني: تدخل أميركا سيكون ضد مصالحها وأضراره عليها ستكون أكثر من أي ضرر قد يصيب إيران
08:28
المرشد الإيراني: تدخل أميركا سيكون ضد مصالحها وأضراره عليها ستكون أكثر من أي ضرر قد يصيب إيران
يحدث الآن
عربي و دولي
08:45
القناة 12 عن الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن الآن غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني بمحيط طهران
عربي و دولي
08:30
أ ف ب: انفجارات قوية جديدة في شرق طهران
عربي و دولي
08:28
المرشد الإيراني: تدخل أميركا سيكون ضد مصالحها وأضراره عليها ستكون أكثر من أي ضرر قد يصيب إيران
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-02-25
وفاة المخرج احمد قاسم والد الفنان كريم قاسم
01:47
فيديو - لامين يامال في عطلة فاخرة برفقة مضيفة طيران تكبره بـ١٣ عاماً
2024-11-18
اشتعلت مجددداً بين واندا وايكاردي والتهمة .. 70 ألف دولار !!
2025-06-14
إلى المسافرين.. بلاغٌ من طيران الشرق الأوسط!
2025-02-08
وزير الداخلية أحمد الحجار لـ #الجديد: "أنا جايي لإشتغل ببناء المؤسسات" ولدي خطة ورؤية ونحن أمام مسؤولية كبيرة لأن المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات الأمنية
2025-05-13
بن سلمان: الاتفاقات مع أميركا ستدعم فرص العمل وتوطين الصناعات في المملكة
بالفيديو
بالفيديو
17:43
حرب إسرائيل وإيران.. تطورات المعركة المحتدمة لحظة بلحظة (بث مباشر)
14:17
"مبسوطين أو متفرجين".. هذا رأي نواب لبنان بحرب إيران وإسرائيل (تقرير إخباري)
14:03
حرب إسرائيل وإيران.. تطورات المعركة المحتدمة لحظة بلحظة (بث مباشر)
13:18
مقدمة النشرة المسائية 17-06-2025
2025-06-17
ايران طلبت وساطة من السعودية.. فماذا كان الجواب؟ (فيديو)
2025-06-16
مسؤول أميركي لـ الجديد: هكذا سترد إسرائيل إذا أطلق حزب الله صواريخ!
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
17:02
قنبلة نووية.. والمخترع طفل لبناني؟ (فيديو)
خاص الجديد
17:02
قنبلة نووية.. والمخترع طفل لبناني؟ (فيديو)
عربي و دولي
02:01
"إخترق الدفاعات الإسرائيلية المُعقدة".. تعرفوا إلى صاروخ "فتاح"!
عربي و دولي
02:01
"إخترق الدفاعات الإسرائيلية المُعقدة".. تعرفوا إلى صاروخ "فتاح"!
عربي و دولي
02:12
من قبرص إلى إسرائيل.. أول طائرة تحط في مطار بن غوريون!
عربي و دولي
02:12
من قبرص إلى إسرائيل.. أول طائرة تحط في مطار بن غوريون!
عربي و دولي
00:15
للمرة الأولى.. ايران تستخدم صاروخ "فتاح" لضرب إسرائيل!
عربي و دولي
00:15
للمرة الأولى.. ايران تستخدم صاروخ "فتاح" لضرب إسرائيل!
عربي و دولي
05:22
"إعصار يجتاح طهران وهكذا تسقط الديكتاتوريات".. تصريح لوزير الحرب الاسرائيلي!
عربي و دولي
05:22
"إعصار يجتاح طهران وهكذا تسقط الديكتاتوريات".. تصريح لوزير الحرب الاسرائيلي!
عربي و دولي
00:21
خامنئي يعلن بدء المعركة مع إسرائيل: لن نساوم!
عربي و دولي
00:21
خامنئي يعلن بدء المعركة مع إسرائيل: لن نساوم!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025