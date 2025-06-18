الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات على 20 موقعا إيرانيا لإنتاج الأسلحة

الكرملين: لا حل عسكريا لقضية البرنامج النووي الإيراني

الكرملين: لا حل عسكريا لقضية البرنامج النووي الإيراني

الكرملين: لا حل عسكريا لقضية البرنامج النووي الإيراني

كاتس: أشكر الولايات المتحدة على العون الذي تقدمه لنا

كاتس: أشكر الولايات المتحدة على العون الذي تقدمه لنا

كاتس: أشكر الولايات المتحدة على العون الذي تقدمه لنا

عراقجي يؤكد عقد اجتماع مع مسؤولين أوربيين في جنيف غدا الجمعة