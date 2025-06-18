المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا تأكيد لجهد إيراني لتصنيع سلاح نووي ولكن توجد عناصر تثير القلق

وزير الخارجية الفرنسي: تلقينا من إيران إشارات واضحة تؤكد استعدادها للحوار شرط وقف إطلاق النار

وزير الخارجية الفرنسي: تلقينا من إيران إشارات واضحة تؤكد استعدادها للحوار شرط وقف إطلاق النار