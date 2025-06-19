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نائب وزير الخارجية الإيراني: إذا دعمت واشنطن إسرائيل بشكل مباشر سنستخدم أدواتنا للدفاع عن أنفسنا
عربي و دولي
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