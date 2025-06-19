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الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران
2025-06-19 | 09:38
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الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران
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