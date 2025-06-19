مرونة إيرانية نووية.. بأهم إتصال هاتفي منذ بدء الحرب!

وأوضح الدبلوماسيون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن عراقجي أشار إلى أن طهران لن تعود إلى طاولة المفاوضات إلا إذا توقفت إسرائيل عن الهجمات التي بدأت في 13 حزيران. كما تناولت المحادثات اقتراحًا أمريكيًا تم تقديمه لإيران في نهاية مايو، والذي يقترح إنشاء كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم خارج إيران، وهو عرض ترفضه طهران حتى الآن.

وأكد دبلوماسي مقرب من طهران أن عراقجي أخبر ويتكوف بأن إيران قد تظهر مرونة في الملف النووي إذا مارست واشنطن ضغوطًا على إسرائيل لوقف الحرب. وأضاف دبلوماسي أوروبي أن إيران مستعدة للعودة للمفاوضات النووية ولكن بشرط توقف الهجمات الإسرائيلية.

وتعد هذه المحادثات الهاتفية هي الأكثر أهمية منذ بدء المفاوضات بين الجانبين في نيسان، والتي تضمنت لقاءات قصيرة في سلطنة عمان وإيطاليا.