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عربي و دولي

ترامب يريد ضمان 3 أمور قبل "قرار ضرب إيران"

2025-06-19 | 16:11
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ترامب يريد ضمان 3 أمور قبل &quot;قرار ضرب إيران&quot;
ترامب يريد ضمان 3 أمور قبل "قرار ضرب إيران"

قال موقع "أكسيوس"، الخميس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد ضمان 3 أمور قبل اتخاذ قراره بشأن ضرب إيران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الخميس، إن موقف ترامب من إيران "لا يجب أن يفاجئ أحدا"، مؤكدة وجود فرصة "حيوية" للتفاوض.
وذكرت ليفيت نقلا عن رسالة من ترامب للصحفيين: "يجب ألا يفاجأ أحد بموقف ترامب"، مضيفا "استنادا إلى حقيقة أن هناك فرصة كبيرة لإجراء مفاوضات، قد تجري أو لا تجري مع إيران في المستقبل القريب، سأتخذ قراري بشأن التدخل من عدمه خلال الأسبوعين المقبلين".
وذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن ترامب اجتمع، الخميس في غرفة العمليات، بفريقه للأمن القومي، وهو الاجتماع الثالث من نوعه خلال ثلاثة أيام.
وكشف المسؤولون أن ترامب "يفكر جديا في الانضمام" إلى حرب إسرائيل ضد إيران، "لكنه يريد ضمان ثلاثة أمور":
- أن تكون الضربة العسكرية ضرورية حقا.
- أن العملية لن تجرّ الولايات المتحدة إلى حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط.
- الأهم من ذلك كله، أنها ستحقق هدف تدمير البرنامج النووي الإيراني.
وكان مسؤول إسرائيلي قال، الخميس، إن بلاده تتوقع قرارا بشأن إمكانية انضمام الولايات المتحدة للعمليات العسكرية ضد إيران خلال اليومين المقبلين.
وأوضح المسؤول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إسرائيل لا تزال تتوقع انضمام الرئيس الأميركي إلى الضربات ضد البرنامج النووي الإيراني.
وقدر المسؤول المدة التي ستقرر فيها واشنطن الانضمام للضربات على إيران بالقول: "سنعرف ذلك خلال 24-48 ساعة القادمة".
ترامب يريد ضمان 3 أمور قبل "قرار ضرب إيران"

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