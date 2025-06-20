صاروخ إيراني يصيب بئر السبع: إصابات ودمار (فيديو)
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بـ"ارتفاع عدد المصابين بجروح إلى 6، جرّاء سقوط صاروخ إيراني على بئر السبع جنوبي إسرائيل"، موضحةً أنّ "إيران لم تطلق إلّا صاروخًا واحدًا، والجيش يحقّق في أنّ ما جرى كان سقوطًا مباشرًا للصّاروخ".وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، "أنّنا رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، ومنظوماتنا الدّفاعيّة تعمل على اعتراض هذا التّهديد".
وأفادت القناة 12 الإسرائيليّة نقلًا عن شركة القطارات الإسرائيليّة، بـ"إغلاق محطة بئر السّبع، جرّاء تعرّضها لأضرار بسبب الصّاروخ الإيراني". كما أشارت نقلًا عن الإسعاف الإسرائيلي، إلى "إصابة 5 إسرائيليّين بجروح و30 بالهلع، وإلى تسجيل دمار واضح في أحد المباني وأضرار كبيرة في أخرى بسبب سقوط الصّاروخ على بئر السّبع".
كما نقلت "سي ان ان"، عن "اندلاع حريق بالقرب من مكتب شركة مايكروسوفت في بئر السبع بعد الهجوم الإيراني".