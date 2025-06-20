عراقجي: طهران لا ترغب بالمفاوضات

وأوضح عراقجي: "الأميركيون أرسلوا عدة رسائل جدية للدخول في مفاوضات جادة، ليس لدينا أي حديث مع أميركا باعتبارها شريكا في هذه الجرائم".

وتابع: "هم (أميركا) يحاولون بلغة غير مباشرة أن يقولوا تعالوا نتفاوض، في الظروف الحالية التي تستمر فيها هجمات إسرائيل، نحن لا نرغب في التفاوض مع أي طرف".

وأشار إلى أن طهران ستجري محادثات مع دول أوروبية موضحا: "غدا سنتحدث في جنيف مع الأطراف الأوروبية، موضوع حديثنا مع الأوروبيين يقتصر على الملف النووي والقضايا الإقليمية".

وفيما يتعلق بالحديث عن برنامج إيران الصاروخي، قال عراقجي: "لا شك لدى أحد في قدرات إيران الصاروخية، قدراتنا الصاروخية متميزة وطبيعتها دفاعية"، مؤكدا أنه: "لا يمكن لعاقل أن يقبل التفاوض مع أي جهة بشأن قدراتنا الصاروخية".

كما أكّد أن إيران تركز في هجماتها على إسرائيل على المراكز العسكرية والاقتصادية فقط، قائلا: "نحدد أهدافنا في الأراضي المحتلة لتكون مراكز عسكرية، لا توجد مناطق سكنية، مبان عادية أو مستشفيات ضمن أهدافنا، أعلم جيداً مدى دقة هجماتنا الصاروخية وكم تُراعى فيها المعايير الأخلاقية وقوانين الحرب الدولية".