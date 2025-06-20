مباشر: آخر تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل

- الإسعاف الإسرائيلي: 27 إصابة في حيفا منها 3 في حالة خطرة







- رويترز عن مسؤول إيراني رفيع: وقف التخصيب بشكل كامل يبقى مرفوضا خاصة الآن



- رويترز عن مسؤول إيراني: نحتاج إلى سماع مبادرة الترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي



- غالانت: القوة الجوية الأميركية وحدها لديها القدرة على تدمير آخر موقع تخصيب نووي قائم في إيران



- منصة نت بلوكس: إيران منقطعة عن شبكة الإنترنت منذ 36 ساعة



- عراقجي: المطالبات بوقف النار بدأت منذ الآن وستزداد



- هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية: أي هجوم مسلح من أي طرف يستهدف المرافق النووية المخصصة للأغراض السلمية يعد انتهاكا للقرارات الدولية



- الرئاسة التركية: الرئيس أردوغان أكد أن أنقرة تبذل جهودا لإنهاء الصراع بين إسرائيل وإيران



- بلومبرغ عن مسؤولين إسرائيليين: إيران اخترقت كاميرات أمنية داخل إسرائيل لجمع معلومات استخبارية



- ماكرون: لا شيء يبرر استهداف بنى الطاقة التحتية والمدنيين في المواجهة بين إسرائيل وإيران



- كاتس: يجب أن نستهدف جميع رموز النظام الإيراني مثل قوات الباسيج والحرس الثوري