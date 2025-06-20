عقوبات جديدة على ايران.. بيان جديد للخزانة الأميركية!

اشارت وزارة الخزانة الأميركية الى أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران شملت كيانين مقرهما في هونغ كونغ وأيضا عقوبات متعلقة بمكافحة الإرهاب".



وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة إن العقوبات تستهدف ما لا يقل عن 20 كيانا وخمسة أفراد وثلاث سفن.













أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية اليوم فردًا وثمانية كيانات، وسفينة واحدة على قائمة العقوبات، لتورطهم في شراء ونقل معدات حساسة لصناعة الدفاع الإيرانية.



وكانت السفينة "شون كاي شينغ"، المملوكة لشركة يونيكو للشحن المحدودة ومقرها هونغ كونغ، تحمل هذه المعدات لصالح شركة رايان رشد أفزار (RRA) المدرجتين على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وشركة "توسه سناي نيم رساناي تاراشي"، وهي شركة يسيطر عليها مسؤولون تنفيذيون في شركة ريان رشد أفزار. يأتي هذا الإجراء تنفيذًا للمذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي، التي تُوجِّه بحرمان إيران من تطوير الصواريخ وغيرها من القدرات التسليحية، وتعطيل الحرس الثوري الإسلامي ووكلائه، أو إضعافهم، أو منعهم من الوصول إلى الموارد التي تُموّل أنشطتهم المُزعزعة للاستقرار.

وصرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قائلاً: "لا تزال الولايات المتحدة عازمة على عرقلة أي جهد من جانب إيران للحصول على التكنولوجيا والمكونات والآلات الحساسة ذات الاستخدام المزدوج التي تُشكّل أساس برامج النظام للصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والأسلحة غير المتكافئة. لقد كنا واضحين: سيُحاسب من يُمكّنون هذه المخططات". وأضاف: "ستواصل وزارة الخزانة إضعاف قدرة إيران على إنتاج ونشر هذه الأسلحة الفتاكة، التي تُهدد الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي".



اتُخذ هذا الإجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف مُنشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.



شركة ريان فان كاف أنديش، المعروفة أيضًا باسم مجموعة ريان فان، هي شركة قابضة لمجموعة متنوعة من الشركات العاملة في مجال أنظمة التكنولوجيا المتقدمة. تتشارك الشركات التابعة لمجموعة ريان فان في ملكية ومسؤولين متداخلين، بمن فيهم محسن بارساجام، وفرشاد حكيم زاده، وسيد رضا قاسمي. شركة ريان رشد أفزار (RRA)، التي أنتجت مكونات تقنية لبرنامج الطائرات بدون طيار التابع للحرس الثوري الإيراني، وبرمجيات لبرنامج الفضاء الجوي التابع للحرس الثوري الإيراني، مملوكة لريان فان كاف أنديش.



محسن بارساجام هو رئيس مجلس الإدارة، وفرشاد حكيم زاده هو نائب رئيس مجلس إدارة شركة "توسه سناي نيم رساناي طرشة" الإيرانية، مما يمنحهما سلطة التحكم في عمليات الشركة التجارية. محمد رضائي (رضائي)، نائب مدير منظمة جهاد أبحاث واكتفاء ذاتي القوة الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني (IRGC ASF RSSJO)، والتي تشارك في أبحاث الصواريخ الباليستية الإيرانية وعمليات إطلاق تجارب الطيران، هو أيضًا عضو في مجلس الإدارة.



في 31 أيار 2024، صنّفت وزارة الخزانة الأميركية شركة ريان فان كاف أنديش بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة محسن بارساجام، أو تعمل أو تدّعي العمل لصالحه أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر. في 18 يوليو/تموز 2017، صنّفت وزارة الخزانة الأمريكية شركة ريان فان كاف أنديش بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 لتقديمها، أو محاولة تقديمها، دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تكنولوجيًا أو غيره من أشكال الدعم، أو سلعًا أو خدمات لدعم الحرس الثوري الإيراني. في اليوم نفسه، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية محسن بارساجام، وفرشاد حكيم زاده، وسيد رضا قاسمي، لتصرفهم أو ادعاء التصرف لصالح أو نيابة عن جيش تحرير روهان بشكل مباشر أو غير مباشر. في 25 تشرين الاول 2007، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الحرس الثوري الإيراني بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382. في 14 أيار 2025، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية رضائي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 لتقديمه أو محاولة تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو غيره من الدعم أو السلع أو الخدمات لدعم قوات الأمن الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني RSSJO. في 18 تموز 2017، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية قوات الأمن الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني RSSJO بموجب الأمر التنفيذي رقم. أُدرجت شركة "توسه سناي نيم رساناي طراشي" بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، لمشاركتها، أو محاولتها، في أنشطة أو معاملات ساهمت بشكل ملموس في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها، أو شكلت خطرًا بالمساهمة بشكل ملموس في ذلك.



أُدرجت شركة "توسه سناي نيم رساناي طراشي" بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة كلٍّ من محسن بارساجام وفرشاد حكيم زاده، أو تعمل أو تزعم العمل لصالحهما أو بالنيابة عنهما، بشكل مباشر أو غير مباشر.



في أواخر عام 2024، كانت سفينة الشحن "شون كاي شينغ" التي ترفع علم بنما تحمل بضائع حساسة متجهة إلى إيران. وكانت شركتا "آر آر إيه" و"تاوس ساناي نيم ريساناي تاراشي" هما الشركتان المقيمتان في إيران والمدرجتان في سندات شحن الشحنات على متن "شون كاي شينغ".



شحنت شركة "فوتيك" المحدودة الصينية المواد المقرر إرسالها إلى "تاوس ساناي نيم ريساناي تاراشي" على متن "شون كاي شينغ". وكانت شركة "فوتيك" المحدودة قد أجرت سابقًا العديد من عمليات التصدير المباشر لمواد حساسة للانتشار، مثل آلات القطع الإلكترونية وقطع الدوائر المتكاملة، إلى شركة "رايان فان كاف أنديش" الإيرانية.



شحنت شركة "دونغقوان زانيين" للآلات والمعدات المحدودة الصينية المواد المقرر إرسالها إلى "آر آر إيه".



شركة يونيكو للشحن المحدودة (يونيكو للشحن)، ومقرها هونغ كونغ، هي المالك المسجل لسفينة شون كاي شينغ منذ نيسان 2024. كما تتولى شركة أثينا للشحن المحدودة (أثينا للشحن)، ومقرها هونغ كونغ، تشغيل وإدارة سفينة شون كاي شينغ منذ أبريل 2024. واستجابةً لتفتيش شحنة حساسة على متن سفينة شون كاي شينغ متجهة إلى إيران، استعدت يونيكو للشحن لتضليل العملاء الإيرانيين من خلال تزوير أوراق الشحن، بهدف تسهيل وصول الشحنات لاحقًا إلى بندر عباس، إيران.



كانت شركة في-شيبينغ بي تي إي المحدودة (في-شيبينغ)، ومقرها سنغافورة، هي المستأجر لسفينة شون كاي شينغ لمحاولة شحنها إلى إيران، وشاركت بشكل مباشر في تنسيق الشحنات المرسلة إلى جهات مُدرجة من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وكانت شركة في-شيبينغ على دراية بأن من مسؤوليات المستأجر ضمان عدم إدراج أسماء الشاحنين والمُرسل إليهم للشحنات على قوائم العقوبات.



شاركت شركة شنتشن شينشين للشحن المحدودة (شنتشن شينشين)، ومقرها الصين، بشكل مباشر في تنسيق الشحنة المرسلة إلى جهات مُحددة من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) مع شركة V-Shipping. كانت شنتشن شينشين على دراية بأن سلوكها فيما يتعلق بشحن المواد إلى جهات مُحددة من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد يؤدي إلى فرض عقوبات على شركتها، ويخلق مخاطر مصادرة الشحنة. كما تورطت شنتشن شينشين في محاولات لتضليل العملاء الإيرانيين بشأن الشحنات بعد تفتيش حمولة السفينة.



كان المواطن الصيني تشانغ يانبانغ (يانبانغ) قبطان سفينة شون كاي شينغ أثناء نقلها مواد لصالح شركة RRA. كانت يانبانغ على علم بأن الشحنة متجهة إلى إيران، وقد قدم وكيل يعمل نيابةً عن يانبانغ سندات شحن مزورة تُسقط شركة RRA وشركة تاوس ساناي نيم ريساناي تاراشي الإيرانية من قائمة الجهات المُستلمة للشحنة. وجاء في نص البيان الحرفي:أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية اليوم فردًا وثمانية كيانات، وسفينة واحدة على قائمة العقوبات، لتورطهم في شراء ونقل معدات حساسة لصناعة الدفاع الإيرانية.وكانت السفينة "شون كاي شينغ"، المملوكة لشركة يونيكو للشحن المحدودة ومقرها هونغ كونغ، تحمل هذه المعدات لصالح شركة رايان رشد أفزار (RRA) المدرجتين على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وشركة "توسه سناي نيم رساناي تاراشي"، وهي شركة يسيطر عليها مسؤولون تنفيذيون في شركة ريان رشد أفزار. يأتي هذا الإجراء تنفيذًا للمذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي، التي تُوجِّه بحرمان إيران من تطوير الصواريخ وغيرها من القدرات التسليحية، وتعطيل الحرس الثوري الإسلامي ووكلائه، أو إضعافهم، أو منعهم من الوصول إلى الموارد التي تُموّل أنشطتهم المُزعزعة للاستقرار.وصرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قائلاً: "لا تزال الولايات المتحدة عازمة على عرقلة أي جهد من جانب إيران للحصول على التكنولوجيا والمكونات والآلات الحساسة ذات الاستخدام المزدوج التي تُشكّل أساس برامج النظام للصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والأسلحة غير المتكافئة. لقد كنا واضحين: سيُحاسب من يُمكّنون هذه المخططات". وأضاف: "ستواصل وزارة الخزانة إضعاف قدرة إيران على إنتاج ونشر هذه الأسلحة الفتاكة، التي تُهدد الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي".اتُخذ هذا الإجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف مُنشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.شركة ريان فان كاف أنديش، المعروفة أيضًا باسم مجموعة ريان فان، هي شركة قابضة لمجموعة متنوعة من الشركات العاملة في مجال أنظمة التكنولوجيا المتقدمة. تتشارك الشركات التابعة لمجموعة ريان فان في ملكية ومسؤولين متداخلين، بمن فيهم محسن بارساجام، وفرشاد حكيم زاده، وسيد رضا قاسمي. شركة ريان رشد أفزار (RRA)، التي أنتجت مكونات تقنية لبرنامج الطائرات بدون طيار التابع للحرس الثوري الإيراني، وبرمجيات لبرنامج الفضاء الجوي التابع للحرس الثوري الإيراني، مملوكة لريان فان كاف أنديش.محسن بارساجام هو رئيس مجلس الإدارة، وفرشاد حكيم زاده هو نائب رئيس مجلس إدارة شركة "توسه سناي نيم رساناي طرشة" الإيرانية، مما يمنحهما سلطة التحكم في عمليات الشركة التجارية. محمد رضائي (رضائي)، نائب مدير منظمة جهاد أبحاث واكتفاء ذاتي القوة الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني (IRGC ASF RSSJO)، والتي تشارك في أبحاث الصواريخ الباليستية الإيرانية وعمليات إطلاق تجارب الطيران، هو أيضًا عضو في مجلس الإدارة.في 31 أيار 2024، صنّفت وزارة الخزانة الأميركية شركة ريان فان كاف أنديش بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة محسن بارساجام، أو تعمل أو تدّعي العمل لصالحه أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر. في 18 يوليو/تموز 2017، صنّفت وزارة الخزانة الأمريكية شركة ريان فان كاف أنديش بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 لتقديمها، أو محاولة تقديمها، دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تكنولوجيًا أو غيره من أشكال الدعم، أو سلعًا أو خدمات لدعم الحرس الثوري الإيراني. في اليوم نفسه، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية محسن بارساجام، وفرشاد حكيم زاده، وسيد رضا قاسمي، لتصرفهم أو ادعاء التصرف لصالح أو نيابة عن جيش تحرير روهان بشكل مباشر أو غير مباشر. في 25 تشرين الاول 2007، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الحرس الثوري الإيراني بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382. في 14 أيار 2025، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية رضائي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 لتقديمه أو محاولة تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو غيره من الدعم أو السلع أو الخدمات لدعم قوات الأمن الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني RSSJO. في 18 تموز 2017، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية قوات الأمن الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني RSSJO بموجب الأمر التنفيذي رقم. أُدرجت شركة "توسه سناي نيم رساناي طراشي" بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، لمشاركتها، أو محاولتها، في أنشطة أو معاملات ساهمت بشكل ملموس في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها، أو شكلت خطرًا بالمساهمة بشكل ملموس في ذلك.أُدرجت شركة "توسه سناي نيم رساناي طراشي" بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة كلٍّ من محسن بارساجام وفرشاد حكيم زاده، أو تعمل أو تزعم العمل لصالحهما أو بالنيابة عنهما، بشكل مباشر أو غير مباشر.في أواخر عام 2024، كانت سفينة الشحن "شون كاي شينغ" التي ترفع علم بنما تحمل بضائع حساسة متجهة إلى إيران. وكانت شركتا "آر آر إيه" و"تاوس ساناي نيم ريساناي تاراشي" هما الشركتان المقيمتان في إيران والمدرجتان في سندات شحن الشحنات على متن "شون كاي شينغ".شحنت شركة "فوتيك" المحدودة الصينية المواد المقرر إرسالها إلى "تاوس ساناي نيم ريساناي تاراشي" على متن "شون كاي شينغ". وكانت شركة "فوتيك" المحدودة قد أجرت سابقًا العديد من عمليات التصدير المباشر لمواد حساسة للانتشار، مثل آلات القطع الإلكترونية وقطع الدوائر المتكاملة، إلى شركة "رايان فان كاف أنديش" الإيرانية.شحنت شركة "دونغقوان زانيين" للآلات والمعدات المحدودة الصينية المواد المقرر إرسالها إلى "آر آر إيه".شركة يونيكو للشحن المحدودة (يونيكو للشحن)، ومقرها هونغ كونغ، هي المالك المسجل لسفينة شون كاي شينغ منذ نيسان 2024. كما تتولى شركة أثينا للشحن المحدودة (أثينا للشحن)، ومقرها هونغ كونغ، تشغيل وإدارة سفينة شون كاي شينغ منذ أبريل 2024. واستجابةً لتفتيش شحنة حساسة على متن سفينة شون كاي شينغ متجهة إلى إيران، استعدت يونيكو للشحن لتضليل العملاء الإيرانيين من خلال تزوير أوراق الشحن، بهدف تسهيل وصول الشحنات لاحقًا إلى بندر عباس، إيران.كانت شركة في-شيبينغ بي تي إي المحدودة (في-شيبينغ)، ومقرها سنغافورة، هي المستأجر لسفينة شون كاي شينغ لمحاولة شحنها إلى إيران، وشاركت بشكل مباشر في تنسيق الشحنات المرسلة إلى جهات مُدرجة من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وكانت شركة في-شيبينغ على دراية بأن من مسؤوليات المستأجر ضمان عدم إدراج أسماء الشاحنين والمُرسل إليهم للشحنات على قوائم العقوبات.شاركت شركة شنتشن شينشين للشحن المحدودة (شنتشن شينشين)، ومقرها الصين، بشكل مباشر في تنسيق الشحنة المرسلة إلى جهات مُحددة من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) مع شركة V-Shipping. كانت شنتشن شينشين على دراية بأن سلوكها فيما يتعلق بشحن المواد إلى جهات مُحددة من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد يؤدي إلى فرض عقوبات على شركتها، ويخلق مخاطر مصادرة الشحنة. كما تورطت شنتشن شينشين في محاولات لتضليل العملاء الإيرانيين بشأن الشحنات بعد تفتيش حمولة السفينة.كان المواطن الصيني تشانغ يانبانغ (يانبانغ) قبطان سفينة شون كاي شينغ أثناء نقلها مواد لصالح شركة RRA. كانت يانبانغ على علم بأن الشحنة متجهة إلى إيران، وقد قدم وكيل يعمل نيابةً عن يانبانغ سندات شحن مزورة تُسقط شركة RRA وشركة تاوس ساناي نيم ريساناي تاراشي الإيرانية من قائمة الجهات المُستلمة للشحنة.

استُخدمت شركة إيديسا ديس التجارية المحدودة (إديسا)، ومقرها تركيا، للتمويه على أن الشحنة المذكورة في إحدى بوالص الشحن قد أُرسلت إلى هيئة تنظيم السكك الحديدية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمراجعة بوالص الشحن عمدًا بعد فحص الشحنة. وكانت إيديسا قد أرسلت سابقًا شحنة إلى شركة تابعة لشركة رايان فان كاف أنديش، وهي شركة فانافاريهاي هافا بيشران سازيه سبهر، والتي تم تصنيفها في 31 مايو 2024 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 لكونها مملوكة لشركة رايان فان كاف أنديش أو خاضعة لسيطرتها، أو تعمل أو تزعم العمل لصالحها أو نيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.



ويجري تصنيف شركات يونيكو للشحن المحدودة، وأثينا للشحن المحدودة، وتشانغ يانبينغ، ودونغقوان زانيين للآلات والمعدات المحدودة، وفي-شيبينغ المحدودة، وشنتشن شينشين للشحن المحدودة، وإديسا ديس التجارية المحدودة، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382. ١٣٣٨٢ لتقديمه، أو محاولة تقديمه، دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تكنولوجيًا أو غيره، أو سلعًا أو خدمات لدعم RRA. تم تحديد SHUN KAI XING كممتلكات تملك شركة Unico Shipping Co Ltd فيها حصة.



نتيجةً لإجراء اليوم، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المدرجين أو المحظورين المذكورين أعلاه، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). بالإضافة إلى ذلك، تُجمّد أيضًا أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، فرديًا أو مجتمعةً، بنسبة 50% أو أكثر لشخص محظور واحد أو أكثر. ما لم يُصرّح بذلك بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو ما لم يُعفى من ذلك، فإن لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحظر عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو التي تمر بها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين.



قد تؤدي انتهاكات العقوبات الأميركية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على أشخاص أميركيين وأجانب. ويجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات على أساس المسؤولية الصارمة. تُقدّم إرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لإنفاذ العقوبات الاقتصادية مزيدًا من المعلومات حول إنفاذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للعقوبات الاقتصادية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، قد تتعرض المؤسسات المالية والأشخاص الآخرون لخطر التعرض للعقوبات نتيجةً لانخراطهم في معاملات أو أنشطة معينة تتعلق بأشخاص مُدرجين أو محظورين. وتشمل هذه المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قِبل أي شخص مُدرج أو محظور أو إليه أو لصالحه، أو استلام أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هؤلاء الأشخاص.



علاوةً على ذلك، قد يُعرّض الانخراط في معاملات معينة تتعلق بالأشخاص المُدرجين اليوم المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة لخطر فرض عقوبات ثانوية. ويجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب دفع مباشر، في الولايات المتحدة، لمؤسسة مالية أجنبية تُجري أو تُسهّل عن علم أي معاملة مهمة نيابةً عن شخص مُدرج بموجب السلطة المختصة.



لا تنبع قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من قدرته على تعيين وإضافة أشخاص إلى قائمة الأشخاص المُدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين (SDN List) فحسب، بل تنبع أيضًا من استعداده لشطب أشخاص من قائمة الأشخاص المُدرجين بشكل خاص بما يتوافق مع القانون. الهدف النهائي من العقوبات ليس العقاب، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. لمزيد من المعلومات حول إجراءات طلب الحذف من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قائمة الأشخاص المدرجين بشكل خاص (SDN)، أو لتقديم طلب، يُرجى مراجعة إرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حول تقديم التماس الحذف من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.