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عراقجي: قلقون إزاء عدم التنديد بالهجمات الإسرائيلية الشنيعة
2025-06-20 | 13:42
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عراقجي: قلقون إزاء عدم التنديد بالهجمات الإسرائيلية الشنيعة
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عربي و دولي
قلقون
التنديد
بالهجمات
الإسرائيلية
الشنيعة
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الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجمات على منظومات للصواريخ الإيرانية في أصفهان
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: صاروخ إيران الذي أطلق على بئر السبع حمل رأسا متفجرا وزنه أكثر من 300 كيلوغرام
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