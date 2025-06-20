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ترامب: سنتحدث مع إيران وسنرى ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك
2025-06-20 | 15:39
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ترامب: سنتحدث مع إيران وسنرى ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك
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ترامب: سنتحدث مع إيران وسنرى ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك
عربي و دولي
سنتحدث
إيران
وسنرى
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