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عربي و دولي

كاتس يعلن اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري (صورة)

2025-06-21 | 02:17
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كاتس يعلن اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري (صورة)
كاتس يعلن اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري (صورة)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس اغتيال سعيد إيزادي قائد فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري.

وقال كاتس في بيان أن القوات الإسرائيلية إغتالت إيزادي "الذي قاد في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الأشهر التي سبقت الحملة على إيران، "خطة تدمير إسرائيل عبر غارة برية من عدة مواقع في وقت واحد"، وفق تعبيره.
 

كما أشار إلى أن إيزادي هو "القائد الأعلى في الحرس الثوري الذي كان على اتصال بحماس في غزة وحركة الجهاد الإسلامي، حيث موّلهما وسلّحهما استعدادًا لـ 7 أكتوبر".

وقال أن عملية الاغتيال تمت في شقة بمدينة قم أتى ذلك، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بوقت سابق اليوم، أنه "قتل أمس أمين فور جودخي، قائد الوحدة الثانية للمسيرات في الحرس الثوري". وأضاف أن القيادي كان مسؤولًا عن تنسيق مئات عمليات إطلاق الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، من منطقة الأهواز جنوب غرب إيران.

 
كاتس يعلن اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري (صورة)

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