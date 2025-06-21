ماكرون للرئيس الايراني: سنسرّع وتيرة المفاوضات للخروج من الحرب

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال مع نظيره الايراني مسعود بزشكيان اليوم أن "الأوروبيين سيسرّعون وتيرة المفاوضات مع طهران في ظل الحرب القائمة بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية".





وأوضح ماكرون في منشور على منصة" إكس":" أن تسريع وتيرة التفاوض يهدف إلى الخروج من الحرب وتفادي مخاطر أكبر"، مشيراً الى أنه أبلغ بزشكيان بـ"قلقه العميق من البرنامج النووي الايراني"، مجدداً التأكيد أن طهران "لا يمكنها الحصول على السلاح النووي"، ويتوجب عليها "تقديم كل الضمانات لتأكيد أن غاياتها من البرنامج النووي هي سلمية".