الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
24
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
14:29
منطاد إندلعت به النيران وسقط بمن فيه (فيديو)
05:04
"غوار الطوشة".. يبيع التمر هندي في دمشق؟ (شاهد الفيديو)
2025-06-21
بالفيديو.. حريق في تل أبيب نتيجة سقوط صاروخ
2025-06-20
من جعجع إلى "شيخ نعيم".. اقتراح بشأن الحرب!
2025-06-19
موقف محرج.. ستارمر يصافح مترجماً بدلاً من الرئيس الكوري (فيديو)
عربي و دولي
ترامب: هاجمنا منشآت إيران النووية الـ 3 والآن وقت السلام
2025-06-21 | 19:58
A-
A+
ترامب: هاجمنا منشآت إيران النووية الـ 3 والآن وقت السلام
مقالات ذات صلة
ترامب: ضربنا 3 منشآت نووية في ايران وموقع فوردو انتهى
نتنياهو: أشكر ترامب على ضرب منشآت إيران النووية
ترامب: إيران تقترب من إمتلاك سلاح نووي ولا يمكننا السماح بذلك وقد نضرب منشآتها النووية
ترامب: هاجمنا منشآت إيران النووية الـ 3 والآن وقت السلام
عربي و دولي
هاجمنا
منشآت
إيران
النووية
والآن
السلام
العودة الى الأعلى
وسيم الأسد بقبضة الأمن.. فمن هو؟ (صورة)
ماكرون للرئيس الايراني: سنسرّع وتيرة المفاوضات للخروج من الحرب
اقرأ ايضا في عربي و دولي
01:09
الإسعاف الإسرائيلي: سقوط صواريخ وشظايا في 10مواقع على الكرمل في حيفا والسهل الساحلي الشمالي وتل أبيب الكبرى
01:09
الإسعاف الإسرائيلي: سقوط صواريخ وشظايا في 10مواقع على الكرمل في حيفا والسهل الساحلي الشمالي وتل أبيب الكبرى
00:47
القناة 12 الإسرائيلية: دفعة مكونة من 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل
00:47
القناة 12 الإسرائيلية: دفعة مكونة من 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل
00:39
يسرائيل هيوم: ترجيحات بأن الدفعة الصاروخية الإيرانية مكونة من 30 صاروخا
00:39
يسرائيل هيوم: ترجيحات بأن الدفعة الصاروخية الإيرانية مكونة من 30 صاروخا
يحدث الآن
محليات
00:47
إستهداف مبنى الإرسال في تومات نيحا (فيديو)
عربي و دولي
00:47
القناة 12 الإسرائيلية: دفعة مكونة من 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل
خاص الجديد
00:44
مراسل الجديد: دوي انفجارات تردّد في أجواء الجنوب تبيّن أنها ناجمة عن صواريخ اعتراضية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
22:04
ترامب: نفذنا ضربات دقيقة ضد مواقع نووية إيرانية وهدفنا تدمير قدرات إيران لتخصيب اليورانيوم
2025-06-15
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: رصدنا إطلاق 50 صاروخاً من إيران باتجاه إسرائيل
2025-06-17
إسرائيل تعلن اغتيال قيادي جديد.. من يكون؟ (صورة)
2025-06-16
بث مباشر: تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل
2025-05-16
تحذيرٌ عاجل للجيش اللبناني!
2025-02-24
تحذير صادم.. وفاة 82 شخصاً استخدموا حقن التخسيس
بالفيديو
بالفيديو
17:38
أحداث اليوم العاشر من الحرب بين إيران وإسرائيل (بث مباشر)
13:12
مقدمة النشرة المسائية 21-06-2025
11:07
هنا بيروت - زياد الصافي - الحلقة الكاملة
06:04
الحدث - ربيع بركات - الحلقة الكاملة
2025-06-20
وفي اليوم السابع.. انشَطرتِ الرؤوسُ الدبلوماسية (مقدمة النشرة المسائية)
2025-06-20
مقدمة النشرة المسائية 20-06-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
12:41
ترامب اتخذ القرار!
محليات
12:41
ترامب اتخذ القرار!
محليات
10:36
غارة إسرائيلية تستهدف "أبو علي" مرافق نصرالله!
محليات
10:36
غارة إسرائيلية تستهدف "أبو علي" مرافق نصرالله!
عربي و دولي
14:14
أمرٌ لخامنئي.. وقاسم يردّ!
عربي و دولي
14:14
أمرٌ لخامنئي.. وقاسم يردّ!
منوعات
05:04
"غوار الطوشة".. يبيع التمر هندي في دمشق؟ (شاهد الفيديو)
منوعات
05:04
"غوار الطوشة".. يبيع التمر هندي في دمشق؟ (شاهد الفيديو)
محليات
10:00
انذارات بالإخلاء لمخيمات سوريين.. ما القصة؟
محليات
10:00
انذارات بالإخلاء لمخيمات سوريين.. ما القصة؟
عربي و دولي
21:07
قرار إسرائيليّ عاجل بعد ضرب المنشآت النووية!
عربي و دولي
21:07
قرار إسرائيليّ عاجل بعد ضرب المنشآت النووية!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025