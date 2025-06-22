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عربي و دولي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا بلاغ عن أي "ارتفاع في مستوى الاشعاعات" بعد الضربات الأميركية على إيران

2025-06-22 | 01:40
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا بلاغ عن أي "ارتفاع في مستوى الاشعاعات" بعد الضربات الأميركية على إيران
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا بلاغ عن أي "ارتفاع في مستوى الاشعاعات" بعد الضربات الأميركية على إيران
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا بلاغ عن أي "ارتفاع في مستوى الاشعاعات" بعد الضربات الأميركية على إيران

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