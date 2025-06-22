يسرائيل هيوم: ارتفاع عدد المصابين إثر الضربة الصاروخية الإيرانية إلى 27

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قطر: نأسف للتدهور الذي بلغته الأمور بقصف المنشآت النووية الإيرانية
قطر: نأسف للتدهور الذي بلغته الأمور بقصف المنشآت النووية الإيرانية
وزير الأعمال البريطاني: اقترحنا مسارا دبلوماسيا كما فعلت دول أوروبية أخرى لكن الإيرانيين رفضوا ذلك
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سلطنة عمان: قلقون من توسع الصراع بعد الضربات الأميركية على إيران
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القناة 12 الإسرائيلية: المجال الجوي سيفتح عند الثانية ظهرا وستستأنف رحلات إعادة الإسرائيليين من الخارج
القناة 12 الإسرائيلية: المجال الجوي سيفتح عند الثانية ظهرا وستستأنف رحلات إعادة الإسرائيليين من الخارج
رويترز عن مصدر إيراني: تقليص عدد العاملين في فوردو إلى الحد الأدنى
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الاتحاد الأوروبي: نحث جميع الأطراف على التراجع والعودة إلى طاولة المفاوضات
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