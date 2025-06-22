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الجيش الإسرائيلي: استعدنا جثامين 3 مخطوفين في عملية مشتركة بين الجيش والشاباك
2025-06-22 | 05:58
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الجيش الإسرائيلي: استعدنا جثامين 3 مخطوفين في عملية مشتركة بين الجيش والشاباك
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