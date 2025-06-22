هكذا قُصفت المنشآت النووية الايرانية.. مسؤولون أميركيون يكشفون!
لفت مسؤول استخباري أميركي، إلى أنه "لسنا متأكدين من كيفية رد فعل النظام الإيراني على الهجوم الأميركي، والتقييمات تتراوح بين اتخاذ إجراءات ضئيلة من الإيرانيين واتخاذ إجراءات جذرية".
في السياق، نقلت قناة "سي بي إس" عن مسؤولين دفاعيين أميركيين قولهم، أن "واشنطن استخدمت 3 قاذفات من طراز "بي-2" لقصف فوردو صباح اليوم، وكانت كل قاذفة منهم مزودة بقنبلتين خارقتين للتحصينات أميركيتي الصنع، ومنشأتا نطنز وأصفهان تعرضتا لقصف بصواريخ توماهوك أطلقتها غواصات".