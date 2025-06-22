هكذا قُصفت المنشآت النووية الايرانية.. مسؤولون أميركيون يكشفون!

لفت مسؤول استخباري أميركي، إلى أنه "لسنا متأكدين من كيفية رد فعل النظام الإيراني على الهجوم الأميركي، والتقييمات تتراوح بين اتخاذ إجراءات ضئيلة من الإيرانيين واتخاذ إجراءات جذرية".