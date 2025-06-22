وزير الدفاع الأميركي: ترامب يبحث عن السلام وعلى إيران أن تسلك هذا المسار

أ ف ب: مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً طارئاً الأحد لبحث الضربات الأميركية على إيران

أ ف ب: مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً طارئاً الأحد لبحث الضربات الأميركية على إيران