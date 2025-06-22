عاجل
أ ف ب: مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً طارئاً الأحد لبحث الضربات الأميركية على إيران
أ ف ب: مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً طارئاً الأحد لبحث الضربات الأميركية على إيران
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
32
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
09:08
"ضربة إيران".. بداية تسوية أم مواجهة مفتوحة؟ (فيديو)
05:07
صاروخ "خيبر" يطلق لأول مرة على إسرائيل.. ماذا نعرف عنه؟
22:20
أول فيديو لـ "فوردو النووية" بعد الضربة!
14:29
منطاد إندلعت به النيران وسقط بمن فيه (فيديو)
2025-06-21
"غوار الطوشة".. يبيع التمر هندي في دمشق؟ (شاهد الفيديو)
عربي و دولي
وكالة فارس عن مصادر: إيران تعتزم تنفيذ عمليات مفاجئة ضد إسرائيل مع استمرار مراقبة القواعد الأميركية بالمنطقة
2025-06-22 | 09:40
A-
A+
وكالة فارس عن مصادر: إيران تعتزم تنفيذ عمليات مفاجئة ضد إسرائيل مع استمرار مراقبة القواعد الأميركية بالمنطقة
مقالات ذات صلة
وكالة فارس عن مصدر: الحرب ستتوسع في الأيام القادمة لتشمل كل المناطق المحتلة والقواعد الأميركية بالمنطقة
وكالة فارس عن مصادر: استراتيجية إيران هي أن تدخل أميركا يجب ألا يعرقل تنفيذ خططها ضد إسرائيل
مسؤول إيراني لوكالة "فارس": الحرب ستتوسع بالأيام المقبلة وستشمل المناطق الإسرائيلية والقواعد الأميركية في المنطقة
وكالة فارس عن مصادر: إيران تعتزم تنفيذ عمليات مفاجئة ضد إسرائيل مع استمرار مراقبة القواعد الأميركية بالمنطقة
عربي و دولي
مصادر:
إيران
تعتزم
تنفيذ
عمليات
مفاجئة
إسرائيل
استمرار
مراقبة
القواعد
الأميركية
بالمنطقة
العودة الى الأعلى
نتنياهو: أشكر ترامب على ضرب منشآت إيران النووية
فوكس نيوز: أميركا قصفت "فوردو النووية" بـ6 قنابل خارقة واستهدفت نطنز وأصفهان بصواريخ توماهوك
اقرأ ايضا في عربي و دولي
10:39
أ ف ب: مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً طارئاً الأحد لبحث الضربات الأميركية على إيران
10:39
أ ف ب: مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً طارئاً الأحد لبحث الضربات الأميركية على إيران
10:21
العاهل الاردني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني: الأردن لن يكون ساحة حرب في أي صراع ولن يسمح بتهديد أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه
10:21
العاهل الاردني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني: الأردن لن يكون ساحة حرب في أي صراع ولن يسمح بتهديد أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه
10:13
الرئيس الإيراني: سنصمد حتى النهاية وسنجعل العدو يندم وسنصنع مستقبلاً مشرقاً للمنطقة مع الدول الإسلامية الشقيقة
10:13
الرئيس الإيراني: سنصمد حتى النهاية وسنجعل العدو يندم وسنصنع مستقبلاً مشرقاً للمنطقة مع الدول الإسلامية الشقيقة
يحدث الآن
فن
10:50
هل اقترب طلاق هايلي وجاستن بيبر؟
عربي و دولي
10:39
أ ف ب: مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً طارئاً الأحد لبحث الضربات الأميركية على إيران
فن
10:27
زياد برجي يتجاهل خلافه مع إليسا وأحمد ماضي: خلينا فرحانين!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
14:29
منطاد إندلعت به النيران وسقط بمن فيه (فيديو)
2025-06-17
إسرائيل تعلن اغتيال قيادي جديد.. من يكون؟ (صورة)
09:49
وكالة فارس عن مصادر: استراتيجية إيران هي أن تدخل أميركا يجب ألا يعرقل تنفيذ خططها ضد إسرائيل
05:56
السجن 16 عاماً لمن يعتدي على الحكام في إيطاليا
04:11
الحرس الثوري الإيراني: هجوم إسرائيلي على ثكنة الشهيد مدني في مدينة تبريز أدى إلى إصابة 2 بجروح
10:39
أ ف ب: مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً طارئاً الأحد لبحث الضربات الأميركية على إيران
بالفيديو
بالفيديو
03:18
هجوم صاروخي إيراني يطال مناطق إسرائيلية عدة
17:38
أحداث اليوم العاشر من الحرب بين إيران وإسرائيل (بث مباشر)
13:12
مقدمة النشرة المسائية 21-06-2025
11:07
هنا بيروت - زياد الصافي - الحلقة الكاملة
2025-06-21
الحدث - ربيع بركات - الحلقة الكاملة
2025-06-20
وفي اليوم السابع.. انشَطرتِ الرؤوسُ الدبلوماسية (مقدمة النشرة المسائية)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
12:41
ترامب اتخذ القرار!
محليات
12:41
ترامب اتخذ القرار!
عربي و دولي
14:14
أمرٌ لخامنئي.. وقاسم يردّ!
عربي و دولي
14:14
أمرٌ لخامنئي.. وقاسم يردّ!
عربي و دولي
21:07
قرار إسرائيليّ عاجل بعد ضرب المنشآت النووية!
عربي و دولي
21:07
قرار إسرائيليّ عاجل بعد ضرب المنشآت النووية!
عربي و دولي
22:20
أول فيديو لـ "فوردو النووية" بعد الضربة!
عربي و دولي
22:20
أول فيديو لـ "فوردو النووية" بعد الضربة!
عربي و دولي
08:03
عقب القصف الأميركي.. هكذا بدت منشأة "فوردو"! (صور)
عربي و دولي
08:03
عقب القصف الأميركي.. هكذا بدت منشأة "فوردو"! (صور)
محليات
06:01
"كمين لأزلام الأسد في البترون".. جعجع يستذكر باحتفال اتحاد البلديات
محليات
06:01
"كمين لأزلام الأسد في البترون".. جعجع يستذكر باحتفال اتحاد البلديات
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025