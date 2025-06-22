أمرٌ عاجل للخارجية الأميركية من موظفيها في لبنان!

ودعت السفارة المواطنين الأميركيين إلى توخي الحذر الشديد ومتابعة الأخبار نظراً لتطور الأوضاع الإقليمية.

وأشارت إلى أن بعض شركات الطيران ألغت أو علّقت رحلاتها في الأيام الأخيرة، إلا أن الأجواء اللبنانية ومطار بيروت لا يزالان مفتوحين، مع توفّر محدود لخيارات السفر التجاري.