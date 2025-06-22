عاجل
مصدر ديبلوماسي عربي لـ" الجديد": وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي وصل اليوم الى موسكو وسيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداً
مصدر ديبلوماسي عربي لـ" الجديد": وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي وصل اليوم الى موسكو وسيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداً
حسين أيوب لـ وهلق شو: بارّاك ركّز على نقطتين الأولى تحييد لبنان عبر تحذيره بلغة قاسية من انخراطه في الحرب والثانية ترتيب العلاقة اللبنانية - السورية وترسيم الحدود
حسين أيوب لـ وهلق شو: بارّاك ركّز على نقطتين الأولى تحييد لبنان عبر تحذيره بلغة قاسية من انخراطه في الحرب والثانية ترتيب العلاقة اللبنانية - السورية وترسيم الحدود
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
24
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
09:24
نعشا "أبو علي" وحيدر الموسوي في بغداد (فيديو)
09:08
"ضربة إيران".. بداية تسوية أم مواجهة مفتوحة؟ (فيديو)
05:07
صاروخ "خيبر" يطلق لأول مرة على إسرائيل.. ماذا نعرف عنه؟
22:20
أول فيديو لـ "فوردو النووية" بعد الضربة!
2025-06-21
منطاد إندلعت به النيران وسقط بمن فيه (فيديو)
عربي و دولي
شهود لرويترز: انفجار يهز كنيسة في وسط دمشق
2025-06-22 | 12:06
A-
A+
شهود لرويترز: انفجار يهز كنيسة في وسط دمشق
مقالات ذات صلة
بالفيديو: انفجار يهز كنيسة في وسط دمشق
الصين.. انفجار ضخم يهز مصنعاً للكيماويات (فيديو)
مواقع إسرائيلية: شهود عيان يقولون إن صاروخا إيرانيا وقع في موقع استراتيجي وسط إسرائيل
شهود لرويترز: انفجار يهز كنيسة في وسط دمشق
عربي و دولي
لرويترز:
انفجار
كنيسة
العودة الى الأعلى
عراقجي: أحداث هذا الصباح شنيعة وستكون لها عواقب وخيمة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: القادة السياسيون والعسكريون يعقدون اليوم جلسة تقدير وضع استعدادا للسيناريوهات المتوقعة
اقرأ ايضا في عربي و دولي
14:20
وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق إلى 20
14:20
وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق إلى 20
14:14
غسان حجار لـ وهلق شو: أميركا لا تريد قتل خامنئي لأنها لا تريد إسقاط النظام وروسيا ترفض ذلك لأن سقوطه قد لا ينجح إسرائيل بل يولد فوضى
14:14
غسان حجار لـ وهلق شو: أميركا لا تريد قتل خامنئي لأنها لا تريد إسقاط النظام وروسيا ترفض ذلك لأن سقوطه قد لا ينجح إسرائيل بل يولد فوضى
14:06
حسين أيوب لـ وهلق شو: إيران لن تغلق مضيق هرمز الآن وسترد برد موازي للضربة الأميركية
14:06
حسين أيوب لـ وهلق شو: إيران لن تغلق مضيق هرمز الآن وسترد برد موازي للضربة الأميركية
يحدث الآن
خاص الجديد
14:42
مصدر ديبلوماسي عربي لـ" الجديد": وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي وصل اليوم الى موسكو وسيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداً
خاص الجديد
14:29
حسين أيوب لـ وهلق شو: بارّاك ركّز على نقطتين الأولى تحييد لبنان عبر تحذيره بلغة قاسية من انخراطه في الحرب والثانية ترتيب العلاقة اللبنانية - السورية وترسيم الحدود
محليات
14:27
سلام: لبنان مستعد للتعاون مع سوريا لتعزيز الأمن ومواجهة الإرهاب
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-06-17
التلفزيون الإيراني: ارتفاع عدد قتلى العدوان الصهيوني على مبنى في التلفزيون الإيراني بطهران إلى 3 أشخاص
11:44
أمرٌ عاجل للخارجية الأميركية من موظفيها في لبنان!
2025-03-31
فيديو يثبت حمل دانييلا رحمة.. ظهرت ببطن منتفخ والجمهور يتفاعل
2025-06-17
ترامب: إيران لديها وفرة من المعدات لكن لا تقارن بالمعدات الأميركية
2025-05-29
مراسلة الجديد: مجلس الوزراء أقر البند رقم 6 المتعلق بالمنح المالية للعسكريين حيث تقرّر منح 14 مليون ليرة للعسكريين في الخدمة الفعلية وزيادة 12 مليون ليرة على رواتب المتقاعدين
2025-06-17
رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي: مقتل ما لا يقل عن 10 علماء إيرانيين أساسيين للبرنامج النووي
بالفيديو
بالفيديو
13:08
مقدمة النشرة المسائية 22-06-2025
11:04
هنا بيروت - جوزيف ابو فاضل - الحلقة الكاملة
03:18
هجوم صاروخي إيراني يطال مناطق إسرائيلية عدة
17:38
أحداث اليوم العاشر من الحرب بين إيران وإسرائيل (بث مباشر)
2025-06-21
مقدمة النشرة المسائية 21-06-2025
2025-06-21
هنا بيروت - زياد الصافي - الحلقة الكاملة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
21:07
قرار إسرائيليّ عاجل بعد ضرب المنشآت النووية!
عربي و دولي
21:07
قرار إسرائيليّ عاجل بعد ضرب المنشآت النووية!
عربي و دولي
22:20
أول فيديو لـ "فوردو النووية" بعد الضربة!
عربي و دولي
22:20
أول فيديو لـ "فوردو النووية" بعد الضربة!
عربي و دولي
13:26
بعد الضربة الأميركية.. بيانٌ لحزب الله!
عربي و دولي
13:26
بعد الضربة الأميركية.. بيانٌ لحزب الله!
عربي و دولي
08:03
عقب القصف الأميركي.. هكذا بدت منشأة "فوردو"! (صور)
عربي و دولي
08:03
عقب القصف الأميركي.. هكذا بدت منشأة "فوردو"! (صور)
محليات
06:01
"كمين لأزلام الأسد في البترون".. جعجع يستذكر باحتفال اتحاد البلديات
محليات
06:01
"كمين لأزلام الأسد في البترون".. جعجع يستذكر باحتفال اتحاد البلديات
عربي و دولي
11:44
أمرٌ عاجل للخارجية الأميركية من موظفيها في لبنان!
عربي و دولي
11:44
أمرٌ عاجل للخارجية الأميركية من موظفيها في لبنان!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025