شهود لرويترز: انفجار يهز كنيسة في وسط دمشق

مصدر ديبلوماسي عربي لـ" الجديد": وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي وصل اليوم الى موسكو وسيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداً

مصدر ديبلوماسي عربي لـ" الجديد": وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي وصل اليوم الى موسكو وسيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداً