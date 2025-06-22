بوتين قد يتدخل لعدم رد إيران على أميركا.. مقابل ماذا؟ دبلوماسي عربي يكشف للجديد

قال مصدر ديبلوماسي عربي لـ" الجديد" أن وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي وصل اليوم الى موسكو وسيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداً.

وكشف المصدر أن روسيا تسعى الى إقناع الولايات المتحدة الأميركية بالموافقة على المشروع الروسي - الصيني - الباكستاني المرفوع الى مجلس الأمن لوقف إطلاق النار.

وأوضح أنه في حال موافقة واشنطن على مشروع القرار هذا يمكن أن يسعى بوتين الى إقناع الجانب الإيراني بأمرين، الأول العدول عن الردّ على الضربة الأميركية للمنشآت النووية والعودة الى طاولة المفاوضات، والثاني الموافقة على نقل تخصيب اليورانيوم فوق المعدّل الى الأراضي الروسية، الأمر الذي كانت طهران تعارضه سابقاً.