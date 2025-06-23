البيت الأبيض: ترامب سيجتمع مع فريق الأمن القومي اليوم لمناقشة نتائج ضربة إيران

الكرملين: الوضع على الأرض في إيران بعد الضربات الأميركية لا يمكن إلا أن يكون مصدر قلق

الكرملين: الوضع على الأرض في إيران بعد الضربات الأميركية لا يمكن إلا أن يكون مصدر قلق