إليكم حجم الضرر بموقع فوردو الإيراني (صور)

قال خبراء إن "صور أقمار صناعية تجارية تشير إلى أن الهجوم الأميركي على محطة فوردو النووية الإيرانية ألحق أضراراً بالغة وربما دمر الموقع وأجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم التي كان يضمها، لكن لا يوجد تأكيدات".



وقال ديفيد أولبرايت، وهو مفتش نووي سابق بالأمم المتحدة ويرأس معهد العلوم والأمن الدولي: "اخترقوا الجبل بالقنابل الخارقة للتحصينات"، في إشارة إلى القنابل التي قالت الولايات المتحدة إنها أسقطتها.



وأضاف: "أتوقع أن تكون المنشأة دمرت على الأرجح".



الباحث المساعد في (سي.إن.إيه) والمتخصص في صور الأقمار الاصطناعية، ديكر إيفليث، أشار إلى أن "حجم الدمار تحت الأرض لا يمكن تحديده".



وقال إن "المنطقة التي تحتوي على مئات من أجهزة الطرد المركزي "مدفونة بعمق كبير جدا بالنسبة لنا لتقييم مستوى الضرر باستخدام صور الأقمار الاصطناعية".



وتظهر صور الأقمار الاصطناعية 6 ثقوب يبدو أن القنابل الخارقة للتحصينات أحدثتها في الجبل.