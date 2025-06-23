ما هي القنبلة التي استخدمتها أميركا لضرب المنشآت النووية الايرانية؟

استخدمت الولايات المتحدة للمرة الأولى قنبلة قوية قادرة على اختراق التحصينات في القتال عندما ضربت ثلاثة مواقع نووية إيرانية فجر الأحد.



بلغت تكلفة تطوير القنابل للجيش الأميركي أكثر من 500 مليون دولار، وصُنع بمواصفات تسمح له باختراق مصنع فوردو بعمق كافٍ لتدمير أجهزة الطرد المركزي النووية فيه، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عام 2013، والذي ذكر أنه في ذلك الوقت صُنعت 20 قنبلة للجيش الأميركي.



القنبلة "جي بي يو-57" مصممة لاختراق طبقة تصل إلى 200 قدم (60 مترا) قبل أن تنفجر.



وقد صممتها شركة بوينغ لصالح القوات الجوية الأميركية، وهذا يختلف عن الصواريخ أو القنابل التي تنفجر حمولتها عادة قرب مكان الاصطدام أو عنده.



يبلغ طول القنبلة 6,6 أمتار وهي مزودة بصمام تفجير خاص نظراً إلى "الحاجة إلى عدم انفجار المادة المتفجرة على الفور تحت هذا القدر من الصدمة والضغط".



الطائرة الوحيدة القادرة على إلقاء القنبلة "جي بي يو-57" هي طائرة "بي-2 سبيريت"، وهي قاذفة شبح.

