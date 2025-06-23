"أ ف ب": قطر تعلن وقف الملاحة الجوية كإجراء احترازي بسبب تطورات الأوضاع في المنطقة

أ ب عن مسؤول أميركي: لم يتم تأكيد وقوع هجوم في العراق والهجوم المؤكد الوحيد كان في قطر

أ ب عن مسؤول أميركي: لم يتم تأكيد وقوع هجوم في العراق والهجوم المؤكد الوحيد كان في قطر