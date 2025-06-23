رداً على الضربات الأميركية.. ايران تطلق صواريخ باتجاه قاعدة أميركية في قطر!

أصدرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، بياناً، بشأن الرد الصاروخي الإيراني على العدوان الأميركي:

رداً على العمل العدواني والوقح للولايات المتحدة الأميركية ضد المواقع والمنشآت النووية الإيرانية، قامت القوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل ساعات بقصف القاعدة الجوية للقوات الأمريكية في العديد بقطر وسحقتها.



كان عدد الصواريخ المستخدمة في هذه العملية الناجحة مماثلاً لعدد القنابل التي استخدمتها أميركا في هجومها على المنشآت النووية الإيرانية، كما أن القاعدة التي استهدفتها القوات الإيرانية القوية بعيدة عن المنشآت المدنية والمناطق السكنية في قطر.



هذا العمل لا يحمل أي جانب خطير على دولة قطر الصديقة والشقيقة وشعبها الشريف، والجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال ملتزمة بالحفاظ على علاقاتها الدافئة والتاريخية مع قطر واستمرارها.