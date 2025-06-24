ترامب لـ "ايران وإسرائيل": بارك الله فيكما!

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال منشور على منصة "تروث سوشال": جاءتني إسرائيل وإيران، في آنٍ واحد تقريبًا، وقالتا: "سلام!". عرفتُ أن الوقت قد حان. العالم، والشرق الأوسط، هما الرابحان الحقيقيان! سيشهد كلا البلدين حبًا وسلامًا وازدهارًا هائلين في مستقبلهما. لديهما الكثير ليكسباه، لكنهما سيخسران الكثير إذا انحرفا عن طريق البر والحق. مستقبل إسرائيل وإيران لا حدود له، ومليء بالوعود العظيمة. بارك الله فيكما!

