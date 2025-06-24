وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الثلاثاء، حيز التنفيذ.



وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، فجر الثلاثاء، التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، وهو الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك في الوقت ذاته الذي أفادت فيه إسرائيل بسقوط صواريخ جديدة أُطلقت من إيران.



وقالت القناة الإيرانية الرسمية في بث مباشر صباح الثلاثاء إن "العدو أُجبر على قبول وقف إطلاق النار".



بدوره، أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه "تم التوصل لاتفاق شامل لوقف النار مع ايران".



وأضاف: "سينتهي القتال الذي دار خلال الأيام الـ 12 الماضية مع إيران".