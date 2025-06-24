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الرئيس عون اجرى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس السوري احمد الشرع وقدم له التعازي بضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق
2025-06-24 | 12:58
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الرئيس عون اجرى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس السوري احمد الشرع وقدم له التعازي بضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق
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محليات
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