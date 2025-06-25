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ترامب: لن نتخلى عن حملة الضغط على إيران
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ترامب: سنعود ونشن ضربات أخرى على المنشآت النووية الإيرانية في حال عادت طهران إلى نشاطها النووي
2025-06-25 | 04:38
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ترامب: سنعود ونشن ضربات أخرى على المنشآت النووية الإيرانية في حال عادت طهران إلى نشاطها النووي
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