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عربي و دولي

ترامب من قمة الناتو: قد نوقع إتفاقاً مع إيران

2025-06-25 | 11:20
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ترامب من قمة الناتو: قد نوقع إتفاقاً مع إيران
ترامب من قمة الناتو: قد نوقع إتفاقاً مع إيران

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، أن واشنطن قد توقع اتفاقا مع طهران، مشيرا إلى أن الضربة الأميركية على إيران كانت مباغتة، وأن طهران لم تستطع نقل المواد النووية من منشآتها.

وقال في مؤتمر صحافي في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي "سنجري محادثات مع إيران الأسبوع المقبل وقد نوقع اتفاقا، وسنطلب التخلي عن البرنامج النووي".
كما جدد في كلمته التأكيد على أنه تم محو المنشآت النووية الإيرانية بالكامل جراء الضربة الأميركية، مضيفاً "الطيارون الأميركيون هم الأمهر في العالم، ويجب عدم التشكيك بقدراتهم".
وتابع "إيران اعترفت بالضرر الكبير بالمنشآت النووية جراء ضربة أميركا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل أيضاً أعلنت رسميا تدمير المنشأة النووية في فوردو جراء الضربة الأميركية".
كذلك قال إن منشأة فوردو احترقت بالكامل جراء الضربة الأميركية، مضيفاً "حصلنا على المعلومات الكاملة بشأن تدمير البرنامج النووي الإيراني".
كما قال ترامب في كلمته "أكدنا بضرباتنا في إيران مصداقية الردع الأميركي"، مشددا على أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي.
وتابع الرئيس الأميركي بالقول "إيران تتمتع بميزة هائلة ولا أعتقد أنها ستعود للبرنامج النووي".
كذلك قال إن واشنطن قريباً ستصدر تقارير بشأن الدمار في المنشآت النووية الإيرانية، مضيفاً "وسائل إعلام أميركية مضللة وكاذبة تشكك في نتيجة ضرباتنا على إيران".
وحول الهجوم الإيراني على قاعدة "العديد" في قطر، قال ترامب "أخلينا القاعدة الأميركية في قطر وقت ضربة إيران".
كما أضاف "كان من الجيد أن إيران أعطتنا إنذارا مبكرا بشأن الضربة على القاعدة الأميركية في قطر".
من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، في ذات المؤتمر الصحافي، إن الطياريين الأميركيين حلقوا 36 ساعة لقصف إيران، مؤكدا ما قاله ترامب بأن برنامج إيران النووي دمر بالكامل جراء الضربات الأميركية.
ترامب من قمة الناتو: قد نوقع إتفاقاً مع إيران

عربي و دولي

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