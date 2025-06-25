من وضع صورة الرئيس عون بجانب نتنياهو؟

انتشرت عبر مواقع التواصل صورة لوحة إعلانية قيل انها في تل أبيب يظهر فيها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى جانب نتنياهو وترامب وعدد من قادة الدول العربية. وحملت اللوحة شعار: "فرصة جديدة لشرق أوسط جديد"، وتبين ان اللوحة جزء من حملة أطلقها "التحالف من أجل الأمن الإقليمي" في إسرائيل، وتهدف للترويج لتحالف ضد إيران ووكلائها.



وهذه ليست الحادثة الاولى من نوعها مع الاعلام الإسرائيلي، ففي منتصف ايار الماضي، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، أنه "خلال توجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم إلى مقعده في القداس الحبري الاول للبابا لاوون الرابع عشر، تقدم منه احد رجال الدين الدروز المشاركين في القداس وصافحه، علماً ان رئيس الجمهورية لا يعرفه ولم يسبق أن التقاه. وتبين أنه الشيخ موفق طريف ممثل الدروز في اسرائيل. وقد تعمدت هيئة البث الاسرائيلية توزيع الصورة مع تعليق يجافي الحقيقة". وأشار مكتب الاعلام حينها إلى أن "مثل هذه الممارسات المشبوهة تتخصص بها وسائل الاعلام الاسرائيلية في لقاءات دولية مماثلة، وهي لا تلغي حقيقة الموقف اللبناني الرسمي عموماً وموقف الرئيس عون خصوصاً. وبالتالي لا حاجة للترويج لمثل هذه الأكاذيب وخدمة العدو الاسرائيلي، فاقتضى التوضيح".