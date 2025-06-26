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عربي و دولي

روسيا تنفذ غارات جوية على مدن أوكرانية.. وتعلن إسقاط عشرات المسيرات

2025-06-26 | 03:39
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روسيا تنفذ غارات جوية على مدن أوكرانية.. وتعلن إسقاط عشرات المسيرات
روسيا تنفذ غارات جوية على مدن أوكرانية.. وتعلن إسقاط عشرات المسيرات

استهدفت القوات الروسية مدنا عدة في أوكرانيا. وأدت غارات جوية روسية إلى مقتل شخص وإصابة آخرَين في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، صباح الخميس. وأفاد حاكم المنطقة أوليكساندر بروكودين على تيليغرام بأن غارة روسية قتلت شخصا في قرية تافريسكي.

وأوضحت الإدارة العسكرية الإقليمية أن "قنابل موجّهة أصابت مبنى سكنيا" ما أدى إلى إصابة شخص آخر يبلغ 34 عاما كان موجودا في شقته.
وفي منطقة كورابيلني، أسفرت غارات روسية ليل الأربعاء الخميس عن إصابة امرأة في السبعينيات من العمر، وفق ما ذكرت بلدية خيرسون على تيليغرام.
وتتعرض المدن الأوكرانية لقصف روسي بشكل يومي، فيما تتقدّم القوات الروسية ميدانيا منذ أسابيع في منطقة سومي (شمال شرق أوكرانيا).
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليل، 50 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مناطق في البلاد.
وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 50 طائرة مسيرة أوكرانية"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
وأضاف البيان أنه "تم تدمير 23 منها فوق أراضي مقاطعة كورسك، و11 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و6 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 فوق أراضي مقاطعة موسكو، إصافة لطائرتين مسيرتين فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من أراضي جمهورية موردوفيا ومقاطعة كالوغا".
وعلى الصعيد الدبلوماسي، ما زالت المحادثات متوقفة رغم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وتطالب موسكو كييف بالتنازل عن أربع مناطق هي خيرسون ودونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها في العام 2014، وهي مطالب تعتبرها أوكرانيا غير مقبولة.
ووقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، اتفاقا مع مجلس أوروبا لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن "جريمة العدوان ضد أوكرانيا".

روسيا تنفذ غارات جوية على مدن أوكرانية.. وتعلن إسقاط عشرات المسيرات

عربي و دولي

روسيا

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