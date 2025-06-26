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عربي و دولي

مُعجب بالشرع.. باراك: أولوية أميركا إزدهار سوريا

2025-06-26 | 11:11
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مُعجب بالشرع.. باراك: أولوية أميركا إزدهار سوريا
مُعجب بالشرع.. باراك: أولوية أميركا إزدهار سوريا

أكد السفير الأميركي في تركيا، والمبعوث إلى سوريا، توم باراك، أن "التدخل في الشرق الأوسط لم ينجح تاريخيًا".

كلام باراك جاء في مقابلة مع قناة العربية، نفى فيها أي "نية أو رغبة للإدارة الأميركية بالتدخل في شؤون دول المنطقة".

وعن الملف السوري، أشار باراك إلى أن "هدف أميركا في سوريا هو مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش".

ودعا باراك إلى "رفع العقوبات عن سوريا للسماح لها بالنهوض". وقال: "ملتزمون بالسماح لنظام الرئيس السوري أحمد الشرع بإثبات نفسه، وهدفنا حمايته من الجماعات المتواجدة في سوريا، لا سيما المدعومة من إيران".

وأبدى إعجابه بالشرع، قائلًا: "تركيزه ومعرفته بالتاريخ يمكنانه من الانتقال من مقاتل إلى رئيس دولة".

وأوضح باراك أن "أميركا لم تتسبب بالإطاحة بنظام بشار الأسد، بل الشعب السوري ودول المنطقة، وقال: "أولوية أميركا في سوريا هي الازدهار والأمن، ولا نتدخل في شكل الحكم".

وعن العلاقة الأميركية-السعودية، قال باراك إن "العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مفتاح استقرار المنطقة".

ووصف باراك،الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة بالتاريخية والفريدة، مؤكدًا أن "الرياض وواشنطن تعملان معًا للقضاء على الإرهاب".

واعتبر باراك "النمو الذي تشهده السعودية مثالًا رائعًا على التطور".
 
 
 
مُعجب بالشرع.. باراك: أولوية أميركا إزدهار سوريا

عربي و دولي

توم باراك

أميركا

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