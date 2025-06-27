البيت الأبيض يُرحب بـ "بابا" ترامب! (فيديو)

كشف مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي، باراك رافيد، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار مطّلعين على تقارير استخباراتية حساسة، أن "مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب قد تم نقله إلى أنفاق تحت الأرض في منشأتي فوردو وأصفهان، في خطوة تهدف إلى حمايته من أي هجوم خارجي".