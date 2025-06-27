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عربي و دولي

البيت الأبيض يُرحب بـ "بابا" ترامب! (فيديو)

2025-06-27 | 01:35
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البيت الأبيض يُرحب بـ &quot;بابا&quot; ترامب! (فيديو)
البيت الأبيض يُرحب بـ "بابا" ترامب! (فيديو)

اعتمد البيت الأبيض وسم "الأب" للرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقطع مصور نُشر على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن استخدمه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، خلال حديثه مع ترامب.
ونشر البيت الأبيض على منصة إكس مقطع الفيديو الذي يتضمن أغنية "الأب (دادي إز هوم)" للمغني أشر وصوراً لترامب في قمة "الناتو" في لاهاي.

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عربي و دولي

دونالد ترامب

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