"إسرائيل تعلم مكان اليورانيوم الإيراني".. أكسيوس يكشف!
كشف مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي، باراك رافيد، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار مطّلعين على تقارير استخباراتية حساسة، أن "مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب قد تم نقله إلى أنفاق تحت الأرض في منشأتي فوردو وأصفهان، في خطوة تهدف إلى حمايته من أي هجوم خارجي".
وبحسب هؤلاء المسؤولين، فإن "هذه المنشآت تحت الأرض باتت معزولة عملياً عن العالم الخارجي بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة، ما يجعل من الصعب على إيران استعادة هذا اليورانيوم بسرعة أو استخدامه في سياق أي تصعيد نووي محتمل".
وكتب رافيد على موقع إكس: "أخبرني ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار مطلعين مباشرة على المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني أن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب موجود في أنفاق تحت الأرض في فوردو وأصفهان، معزولة عن العالم الخارجي بسبب قصف المنشآت النووية".
ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أنهم "سيكشفون أي محاولة إيرانية لاستعادة اليورانيوم عالي التخصيب".